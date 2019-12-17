ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، الساعة 11:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|3.980 دينار
|3.970دينار
|اليورو
|4.400دينار
|4.370دينار
|الجنية الاسترليني
|5.100 دينار
|4.980دينار
|الليرة التركية
|0.700 دينار
|0.620دينار
|الدينار التونسي
|1.390دينار
|1.330 دينار
|الجنية المصري
|0.210 دينار
|0.203دينار
|الدولار الكندي
|2.880 دينار
|2.800 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
أضف تعليقـك