ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، الساعة 11:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 3.980 دينار 3.970دينار اليورو 4.400دينار 4.370دينار الجنية الاسترليني 5.100 دينار 4.980دينار الليرة التركية 0.700 دينار 0.620دينار الدينار التونسي 1.390دينار 1.330 دينار الجنية المصري 0.210 دينار 0.203دينار الدولار الكندي 2.880 دينار 2.800 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.