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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر  2019، الساعة 11:00 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 3.980 دينار 3.970دينار
اليورو 4.400دينار 4.370دينار
الجنية الاسترليني 5.100 دينار 4.980دينار
الليرة التركية 0.700 دينار 0.620دينار
الدينار التونسي  1.390دينار 1.330 دينار
الجنية المصري 0.210 دينار 0.203دينار
الدولار الكندي 2.880 دينار 2.800 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

 

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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