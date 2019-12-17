تركيا تعتقل رئيس بلدية للاشتباه في صلته بجولن

قال مسئول من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء إن رئيس بلدية من أعضاء الحزب ألقي القبض عليه للاشتباه في صلته بشبكة تقول أنقرة إنها دبرت محاولة انقلاب في 2016.

وتشن أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار فتح الله جولن، وهو رجل دين مقيم في الولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 التي قتل فيها نحو 250 شخصا. وتنفذ السلطات التركية حملات منتظمة على الشبكة منذ ذلك الحين.

وأصبح بوراك أوجوز رئيس بلدية منطقة أورلا في إزمير أول مسئول بالسلطة المحلية من حزب الشعب الجمهوري يلقى القبض عليه منذ انتخابات أجريت في مارس.

وكانت أنقرة عزلت 28 مسئولا محليا من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بسبب مزاعم عن صلاتهم بنشطاء أكراد. وقال الحزب إن السلطات ألقت القبض على 22 مسئولا محليا منذ أغسطس وإن 19 منهم ما زالوا قيد ال اعتقال انتظارا لمحاكمتهم.

وقال دينيز يوجيل مسئول حزب الشعب الجمهوري في إزمير على تويتر إن أوجوز اعتقل ورفض الاتهامات بأن رئيس البلدية ينتمي لشبكة جولن. واضاف أن الحزب يدين عزل مسئولين منتخبين. ولم ترد بلدية أورلا على طلب التعليق. ويقيم كولن في منفاه الاختياري في بنسلفانيا منذ 1999. ونفى أي صلة له لمحاولة الانقلاب. وفي السنوات الثلاث التي أعقبت محاولة الانقلاب سجنت السلطات أكثر من 77 ألف شخص انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألف من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وانتقد حلفاء تركيا الأوروبيون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان نطاق الحملة قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لسحق معارضيه. ودافعت أنقرة عن الإجراءات باعتبارها ضرورية في مواجهة تهديدات أمنية تتعرض لها البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة جولن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا