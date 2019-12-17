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الحكومة الكويتية الجديدة تضم 7 وزراء جدد بينهم 3 سيدات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أصدر الديوان الأميري الكويتي اليوم الثلاثاء مرسوما بتعيين الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد والتي ضمت سبعة وزراء جدد بينهم 3 سيدات وثمانية وزراء سابقين. .
واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعضاء الحكومة الجديدة الذين أدوا اليمين الدستورية ، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) اليوم.
وأكد أمير الكويت ، في كلمة بهذه المناسبة على مسئولیات أعضاء الحكومة الكبیرة تجاه الوطن والمواطنین لاسیما في هذه المرحلة المهمة ، مطالبا الحكومة بمضاعفة الجهد والعطاء لتسریع عملیة التنمیة والبناء في البلاد وتسخیر كافة الجهود والامكانیات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة .
ودعا أمير الكويت أعضاء الحكومة إلى تحقیق الطموحات التي ینشدها الوطن والمواطنون وتجسید احترام الدستور والقانون والانظمة وحمایة المال العام ، مؤكدا أن ذلك لن یتأتى إلا بالعمل الدءوب وبروح الفریق الواحد المتآزر وبالتعاون المثمر والبناء بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة .
من جانبه أشار صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئیس مجلس الوزراء إلى أن هذه المرحلة فیها الكثیر من التحدیات وكثیر من العمل لخدمة الوطن والمواطنین وتتطلب جهدا مضاعفا ، متعهدا بالعمل بروح الفریق الواحد في العمل الوزاري. وأكد حرص أعضاء الحكومة الجديدة ورغبتهم في العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكویت والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون . وضم تشكيل الحكومة الشيخ أحمد منصور الاحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ، وأنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء . وخالد ناصر عبدالله الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ، ومحمد ناصر عبدالله الجبري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب ، والشيخ الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزيرا للصحة ، والمستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشئون الاسلامية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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