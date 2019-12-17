مؤتمر كلوب: اللاعب العربي دائما مميز.. لدينا صلاح وزيدان ومحرز والوكيلي

وصرح المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي قائلا: “ليس لدينا فرصة لمشاهدة الكرة العربية لكن ما شاهدته من السد أعتقد أنه فريق جيد وتشافي من أفضل اللاعبين في العالم ومسيرته كانت رائعة”.

وواصل “رأينا ذلك ينعكس على أداء السد وكانت مباراة متكافئة وكانوا قريبين والسد كان بإمكانه التأهل، منذ أتينا إلى هنا لم أشاهد فلامينغو حتى الآن لم يكن لدينا وقت”.

وأكمل “لدينا لاعب عربي مشهور للغاية هو محمد صلاح وهناك زين الدين زيدان ولعبنا معهم وعبد الرحيم وكيلي من المغرب، هذه تجربتي مع اللاعبين العرب”.

عبد الرحيم الوكيلي صانع الألعاب المغربي الدولي السابق كان زميلا لكلوب في فريق ماينز الألماني أثناء فترة لعب المدرب لكرة القدم عام 2001.

وأتم “لديهم هذه المهارة والتميز، بكل تأكيد يتمتعون بالسرعة، محرز واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وهناك العديد من اللاعبين المميزين العرب، لكن لا يمكننا أن نقارن كرة القدم أو المستويات، لأننا لا نشاهد المباريات، والمباريات التي تبث إما أوروبية أو ألمانية لدي”.

ليفربول يواجه اليوم الثلاثاء بتشكيل من فريقه الرديف أستون فيلا في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وغدا بفريقه الأول يلعب في نصف نهائي مونديال الأندية.

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