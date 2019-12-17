تقرير: الشرطة تعتقل حارس مرمى فرنسي بتهمة اغتصاب قاصر

فاليت (27 عاما) يلعب بشكل أساسي مع نانسي في دوري القسم الثاني الفرنسي منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “ليست ريبوبليكان” الصادرة في نانسي، أن الشرطة اعتقلت فاليت يوم الأحد الماضي على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة مولودة عام 2001.

وصرّح فرانسوا بيراين النائب العام في مدينة نانسي لوكالة أسوشيتد برس أن الفتاة التقت رجلا لا تعرفه في ملهى ليلي في الثانية صباح الأحد، قبل أن يكرهها لاحقا على علاقة جنسية وفقا للفتاة.

التقارير ذكرت أن اللاعب اعترف بإقامة علاقة مع الفتاة، لكنه نفى أن يكون ذلك قد تم بالإكراه.

وظل فاليت محتجزا لدى الشرطة بعد القبض عليه، إذ كان مخمورا مما منعه من إجابة أسئلة المحققين بشكل متزن.

لاحقا تم إطلاق سراح اللاعب، ونشر ناديه نانسي بيانا رسميا:

“علم نادي نانسي بإطلاق الشرطة سراح اللاعب بابتيست فاليت ووضعه تحت إشراف قضائي.

النادي لديه ثقة كاملة في عدالة النظام لتسليط الضوء على الاتهامات الخطيرة التي طالت اللاعب”.

وسبق لـ فاليت اللعب في أندية مونبلييه، وسانت إيتيان، ونيم أوليمبيك، كما تواجد لفترة في فيرتون البلجيكي.

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