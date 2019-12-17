الرئاسة التونسية لم تؤكد زيارة رسمية للرئيس قيس سعيد إلى الجزائر

لم تؤكد الرئاسة ال تونس ية حتى ظهر اليوم الثلاثاء معلومات عن زيارة للرئيس قيس سعيد لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجزائر ي المنتخب عبدالمجيد تبون بعد غد الخميس.

جاء ذلك ردًا على اتصال بالبريد الإلكتروني من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء برشيدة النيفر المكلفة بالاتصال في مؤسسة الرئاسة ال تونس ية.

وكانت تقارير إعلامية في تونس و الجزائر أفادت بحضور سعيد مراسم تنصيب عبدالمجيد تبون، بما في ذلك أداء اليمين الدستورية؛ لكن لم تصدر من الرئاسة ال تونس ية حتى اليوم الثلاثاء معلومات رسمية بشأن هذه الزيارة.

ونشرت الرئاسة ال تونس ية بيان تهنئة الرئيس قيس سعيد للرئيس الجزائر ي يوم السبت الماضي، مشيرة إلى “تمنياته له بالنجاح والتوفيق إثر انتخابه”.

لكن لم يحدد سعيد حتى اليوم موعدًا لهذه الزيارة، كما أنه لم يؤد أي زيارة خارجية منذ دخوله قصر قرطاج يوم 23 أكتوبر الماضي بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة للسباق الرئاسي يوم 13 من نفس الشهر.

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