بعد عقدين في السلطة رئيس رواندا يفكر في عدم الترشح لفترة رابعة

يدرس رئيس رواندا بول كاجامي عدم الترشح لفترة رئاسية رابعة بعد انتهاء مدته الحالية في عام 2024 بعد أن يكون قد استمر في السلطة لأكثر من عقدين.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن زعيم المتمردين السابق والذي ساعد في إنهاء التطهير العرقي في روندا عام 1994، والذي أسفر عن مقتل حوالي 800 ألف شخص،كان قد تولى رئاسة البلاد منذ عام 2000، وفاز في انتخابات عام 2017 بعد استفتاء مدد ولاية الرئاسة لفترتين مدة الواحدة سبع سنوات.

وردا على سؤال في منتدى الدوحة حول سعيه للحصول على مدة رئاسية جديدة قال كاجامي”على الأرجح لا”، “فأريد الحصول على فترة لالتقاط الأنفاس، لكن بالنظر إلى كيف تسير الأمور وكيف كانت في الماضي، فقد قررت أن ما يهمني شخصيًا هو أن ذلك لن يحدث المرة القادمة”.

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