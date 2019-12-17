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البرلمان التركي يمهد لتدخل عسكري في ليبيا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
جريدة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط

 

مهّد البرلمان التركي أمس، لتدخل عسكري في ليبيا، في حين أفادت تقارير بأن أنقرة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في طرابلس.

وأعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي موافقتها على مقترح قانون للمصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني التي وقعها الرئيس رجب طيب إردوغان مع رئيس حكومة «الوفاق» فائز السراج. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن مذكرة التفاهم هذه «قلبت وضعاً» فرضته معاهدة سيفر (فرنسا) عام 1920.

إلى ذلك، كشفت تقارير أن تركيا تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في طرابلس. ونقلت صحيفة «خبر تورك» عن مصادر، لم تسمّها، أن تركيا أكملت دراسات الجدوى للقاعدة.

عن مصدر الخبر

جريدة الشرق الاوسط

جريدة الشرق الاوسط

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  • اوهام اردوغان فى خبر كان فلقد سمع كلام مباشر من الرئيس المصرى لن نسمح لاحد بالسيطرة على ليبيا والسودان فاى محاولات ليناء اى قاعدة سيتم تدميرها قبل ان تبدأ فهى اوهام وقصور على الرمال لتغطية فشل اردوغان فى سوريا وبوتن وترامب بيعطوه على قفاه هناك

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