الخارجية المصرية توجه انتقادات لحكومة الوفاق .. أين هؤلاء الآن ؟

(CNN)– وجه أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية انتقادات للحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، وذلك على خلفية البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة طرابلس حول تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتي قال فيها إن حكومة السراج “أسيرة الميلشيات” و “لا تملك إرادة حرة”.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في حسابه على تويتر، مساء الاثنين، “من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بياناً اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من ٩ أشخاص.. أين هؤلاء الآن؟”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أعرب عن استغرابه من تصريحات الرئيس المصري، داعيا السلطات المصرية إلى “مراجعة موقفها من الأزمة الليبية، والقيام بدور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والسعي لاستمرارها وتطويرها، رافضا أي تهديد يمس السيادة الوطنية”، حسبما ورد في البيان، الاثنين.

وكانت مصر أبدت اعتراضها على توقيع حكومة الوفاق في ليبيا، مذكرتي تفاهم مع تركيا فيما يتعلق بمناطق النفوذ البحري بين الطرفين، مما أثار حفيظة مصر واليونان وقبرص.

وتدعم مصر، قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، والذي أعلن منذ أيام تصعيد هجماته في اتجاه السيطرة على العاصمة طرابلس، حيث بدأ في أبريل نيسان الماضي حملة عسكرية لاستعادة السيطرة عليها من حكومة الوفاق الليبي.