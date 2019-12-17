إعلامي مصري : جد السراج كان مجندا في تركيا ولذلك يبيع ليبيا .. فيديو

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضح ومباشر بشأن ليبيا وقطر، مشيرا إلى أن السيسي أعلن موقف مصر بشكل واضح تجاه كل من يحاول السيطرة على ليبيا.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن جد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج كان مجندا في الجيش التركي وليس ليبيًا، مشيرا إلى أن جذور السراج ليست ليبية ولذلك يبيع ويفرط في ليبيا.

وأوضح أحمد موسى، أن فايز السراج حاصل على الجنسية الليبية وليس من أصول ليبية، وعرض صورا لعائلة فايز السراج داخل تركيا في عام 1954.