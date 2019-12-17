اخبار

إعلامي مصري : جد السراج كان مجندا في تركيا ولذلك يبيع ليبيا .. فيديو

تم النشر منذُ 22 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

 

قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واضح ومباشر بشأن ليبيا وقطر، مشيرا إلى أن السيسي أعلن موقف مصر بشكل واضح تجاه كل من يحاول السيطرة على ليبيا.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن جد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج كان مجندا في الجيش التركي وليس ليبيًا، مشيرا إلى أن جذور السراج ليست ليبية ولذلك يبيع ويفرط في ليبيا.

وأوضح أحمد موسى، أن فايز السراج حاصل على الجنسية الليبية وليس من أصول ليبية، وعرض صورا لعائلة فايز السراج داخل تركيا في عام 1954.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • واضح ان الشراج لوطى كان يعمل فى بيوت الدعارة الشرجية مقابل باكو شبكولاته لهذا تراه ميبون وزامل بالليبى وخول وعلق ومتناك بالمصرى

    رد

  • Excellent intelligence work! Extremely appreciated
    And by default plus the vivid evidence based on this ultimate act of treason, he is also an MIT key informative and a very week double agent
    To sum it up, The Turkish Saraaj is a dummy or a child toy and easily operated by the diseased Turkish, MIT

    Thank you great neighbor, Umm Al-dunya, indeed

    رد