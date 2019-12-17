اشتباكات في العاصمة الهندية بسبب قانون الجنسية

أطلقت الشرطة أعيرة نارية في الهواء في الوقت الذي تظاهر فيه محتجون في الشوارع، اليوم الثلاثاء، في أحدث اشتباكات تشهدها العاصمة الهند ية بسبب قانون جديد يسهل على غير المسلمين من الدول المجاورة الحصول على الجنسية.

وتزايدت منذ الأسبوع الماضي المعارضة في كل أنحاء الهند ل قانون الجنسية الذي ييسر للأقليات الدينية من أفغانستان و بنجلادش و باكستان الحصول على الجنسية الهند ية ولكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي متشبثة بموقفها على ما يبدو.

وقال أميت شاه وزير الداخلية في حديث لشبكة تايمز التي تدير قنوات تلفزيونية ” “حكومتي وأنا ثابتان كالصخرة لن نتزحزح أو نتراجع بسبب احتجاجات الجنسية”.

ولكن منتقدين يقولون إن هذا القانون يضعف الأسس العلمانية للهند لأنه لا يسرى على المسلمين الذين تظاهروا في الشوارع بأعداد متزايدة ضد هذا القانون.

وأطلقت الشرطة النار في الهواء وألقت أكثر من 60 عبوة غاز مسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين على القانون الجديد في منطقة سيلامبور بنيودلهي. وقال ضابط شرطة إن المظاهرة خرجت عن نطاق السيطرة بعد أن بدأ بعض المحتجين في إلقاء الحجارة على رجال الشرطة الذين كانوا يحتجزوهم في إحدى الثكنات. وقال مسئول في مستشفى جاج برافيش تشاندرا القريبة إن المستشفى استقبل نحو عشرة أشخاص بعضهم من رجال الشرطة نتيجة إصابتهم خلال الاحتجاج. وخرج معظم المصابين بعد ذلك ونقل اثنان إلى مكان آخر. ولحقت أضرار بسيارات وتناثرت الحجارة في طريق واسع في الوقت الذي أضرمت فيه النار في دراجتين ناريتين مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف في الهواء. وألقت مجموعات من الشبان،الذين غطى بعضهم وجهه، الحجارة والزجاجات على الشرطة التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات. وتنامت الشكوك بشأن موقف الحكومة التي يقودها الحزب القومي الهند وسي الذي يتزعمه مودي من مسلمي الهند الذين يمثلون 14 بالمئة من السكان. ويأتي قانون الجنسية بعد إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذي تسكنه أغلبية مسلمة كما جاء بعد حكم محكمة ببناء معبد مكان مسجد هدمه متعصبون هندوس في شمال الهند . وتأجج الغضب من الحكومة هذا الأسبوع بسبب مزاعم عن معاملة وحشية مارستها الشرطة في الجامعة الملة الإسلامية يوم الأحد عندما أطلق الضباط الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وأصيب مئة شخص على الأقل. وقال مودي في حملة انتخابية اليوم الثلاثاء إن منافسيه السياسيين يحاولون تضليل الطلاب وغيرهم لإثارة الاحتجاجات.

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