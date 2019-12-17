الجيش الإسرائيلي يستهدف فلسطينيا في جنوب غزة

شنت الطائرات الاسرائيلية الثلاثاء ضربة ضد ما قال الجيش إنه مسلح فلسطين ي كان يقترب من السياج الحدودي الإسرائيلي مع غزة .

وقال الجيش في بيان “قبل فترة وجيزة، رصدت القوات الإسرائيلية إرهابيًا مسلحاً يقترب من سياج أمني جنوب قطاع غزة “.

وأضاف أن “طائرة إسرائيلية عسكرية استهدفته. وتم تأكيد الضربة”.

ولم يؤكد البيان ما إذا كان الرجل قد قتل، بينما لم يرد أي تصريح فوري من وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حركة حماس .

والشهر الماضي، اغتالت القوات الإسرائيلية قياديًا بارزًا في القطاع ما أدى إلى أعمال عنف استمرت يومين أدت إلى مقتل 36 فلسطين يا.

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