مجلس النواب الأمريكي يجتمع اليوم لبدء إجراءات مساءلة ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، إن أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا اليوم، الأربعاء، لبدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وحثت بيلوسي، التي وصفت المساءلة بـ”واحدة من أكثر الصلاحيات الرسمية التي منحها لنا الدستور”، جميع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب على الحضور.

وقالت بيلوسي في رسالة: “للأسف الشديد، أوضحت الحقائق أن الرئيس أساء استخدام سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية، وأنه عرقل الكونجرس حيث طالب بأن يكون فوق المساءلة، وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي”.

وأضافت: “في أمريكا، لا أحد فوق القانون”.

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