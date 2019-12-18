المسماري: لا وجود لقوات أجنبية تقاتل مع الجيش الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش الليبي تحقق تقدمًا على أكثر من محور، بالإضافة لاشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس.

ونفى المسماري في تصريحات لقناة “العربية” وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش الليبي.

وأكد المسئول الليبي، انهيار وتراجع قوات الوفاق إلى منطقة أبو سليم، وأنه واثق من دخول الجيش الليبي إلى طرابلس.

وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: “المعركة الآن على تخوم طرابلس والعاصمة كما يعرف الجميع كبيرة، والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان”.

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