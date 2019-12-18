صفعة لتركيا.. الكونجرس الأمريكي يرفع الحظر على تزويد قبرص بالسلاح

أقرّ الكونجرس الأمريكي رفع الحظر المفروض منذ عقود على تزويد قبرص بالأسلحة، في خطوة تنطوي على تحدّ لتركيا عبر السعي لتعزيز العلاقات الأميركية مع الجزيرة المتوسطية وسط التوتر المتصاعد بين أنقرة وواشنطن.

ووافق مجلس الشيوخ على القرار كبند من ميزانية الدفاع الهائلة التي أقرت ب86 صوتا مقابل 8 أصوات، بعد ان كانت قد حظيت بموافقة مجلس النواب أيضاً.

وكانت الولايات المتحدة فرضت حظر أسلحة على الجزيرة بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلّح فيها و تشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل الى تسوية سلمية.

وقاد جهود رفع الحظر السناتوران الديموقراطي روبرت ميندينيز والجمهوري ماركو روبيو.

وقال ميندينيز بعد الموافقة المبدئية على رفع الحظر إنّه “مع سعي قبرص لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، من مصلحتنا الأمنية والاقتصادية رفع قيود قديمة تعود لعقود ولم تعد صالحة ولا تساعد الأهداف الأمنية الأميركية”.



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