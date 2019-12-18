وصول أطفال ليبيين مرضى لتلقي العلاج في روما

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، استقبال دفعة جديدة من الأطفال الليبيين المرضى لتلقي العلاج في روما «في إطار المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي في مجال الرعاية الصحية لصالح مرضى أطفال ليبيين»، وفق بيان نقلته وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وقالت الخارجية الإيطالية في البيان: «ستصل المجموعة الثانية من القاصرين على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع إلى مطار تشامبينو العسكري (ضواحي روما) من مدينة بنغازي، التي ستستقبلها نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، مارينا سيريني».

وأوضحت الخارجية الإيطالية أن الأطفال الليبيين الذين يعانون أمراضا دموية حادة سيجري علاجهم «من قبل مستشفى الطفل يسوع للأطفال، بالتعاون مع هيئة التعاون الإيطالية لتحقيق هذه المبادرة».

كانت وزارة الخارجية الإيطالية، أعلنت في 19 سبتمبر الماضي وصول أربعة أطفال ليبيين من مرضى الأورام إلى روما لتلقي العلاج بأحد المستشفيات الإيطالية، مشيرة إلى أنهم نقلوا من مدينة بنغازي على متن طائرة عسكرية من طراز «سي 130» تابعة لسلاح الجو الإيطالي وهبطت في مطار تشيامبينو بالعاصمة روما.

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