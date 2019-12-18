الموقف الايطالي من اتفاقية السراج وتركيا

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الثلاثاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بمدينة القبة حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم الشعبين الليبي والإيطالي.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق كشف بأن المستشار صالح أكد لوزير الخارجية الإيطالي بأن أي حل للأزمة الليبية سواءً في برلين أو غيرها لا يكون إلا باحترام إرادة الشعب الليبي ومن يمثلونه وبحكومة وحدة وطنية تمثل اقاليم ليبيا التاريخية وبما يحقق توزيع عادل للثروات بين أبناء الشعب الليبي.

ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الإيطالي” لويجي دي مايو” على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين ، مؤكداً للمستشار صالح عن رفض إيطاليا للاتفاقية المبرمة بين ” فائز السراج والرئيس التركي ”.

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