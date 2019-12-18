خطوات إجرائية لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقب وصوله أمس الثلاثاء إلى ليبيا بعد اختتام جولة خارجية شملت مصر واليونان أن هذا التحرك جاء بعد توقيع حكومة الوفاق والنظام التركي على اتفاقية التعاون الامني والعسكري .

وقال صالح في كلمة مصورة أن اليونان رفضت الاتفاقية مؤكدا أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل بين الجانبين تشمل المجال البحري والطيران وترتيبات اخرى تتضمن السفارة الليبية في اليونان بعد طرد سفير حكومة الوفاق مشيرا إلى أن اليونان قامت بالتواصل مع الاتحاد الاوروبي الذي أعلن بأن الاتفاقية استفزازية وغير مقبولة.

وأوضح صالح أنه التقى رئيس البرلمان العربي في القاهرة وطالب بسحب الدولة العربية اعترافها بحكومة الوفاق مردفا تلقينا وعد بعقد جلسة في منتصف يناير بحضور ممثلين عن مجلس النواب لأنهاء الاعتراف بحكومة الوفاق غير الشرعية .

واوضح صالح أنه بعد اختتام زيارة اليونان توجه إلى مصر لحضور افتتاح منتدي الشباب العالمي بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي قدم التحية للشعب الليبي وقال : “نحن معكم حتي تحرير ليبيا من الارهابين ” .

وأضاف صالح أن رئيس مجلس النواب المصري أكد على أن مجلس النواب الليبي هو السلطة الشرعية الفعلية الوحيدة في ليبيا ويجب التعامل مع هذه السلطة فقط بالإضافة إلى دعم الجيش الوطني في محاربة الارهاب في ليبيا .

وذكر صالح أنه تم إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه في ليبيا وإلى الدول الخمس الكبرى وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي جرى خلالها التشديد على عدم مشروعية الاتفاقية الموقعة بين السراج والنظام التركي لعدة اسباب منها انتهاء ولاية حكومة السراج وقرارات المجلس الرئاسي التي يجب أن تكون بالإجماع بالإضافة إلى أن حكومة الوفاق مرفوضة مرتين من قبل مجلس النواب ولم تمنح الثقة ولم تؤدي اليمين الدستورية.

وأوضح صالح أنه التقى أيضا مبعوث الامين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وأوضح له بأن من يحكم ليبيا لابد أن يكون عن طريق الليبيين مضيفا أن سلامة قطع عهد بأنه لن يكون هناك اسماء من الخارج وإنما سوف يكون عن طريق الجهات التي تخول في هذا الامر معلنا أنه في القريب العاجل سوف نشهد اجراءات جديدة للانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى وأن القوات المسلحة مستمرة في مهمتها.

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