مقتل وإصابة 22 نزيلا في اشتباكات مسلحة داخل سجن في بنما

قتل 11 سجيناً وأصيب 11 آخرون بجروح في تبادل لإطلاق النار دار الثلاثاء داخل سجن في بنما ، كما أعلنت الحكومة.

وقالت الحكومة في بيان إنّ اشتباكاً مسلّحاً دار بين سجن اء في أحد أجنحة سجن لا خوييتا الواقع على بعد 36 كيلومترا شرقي بنما ، مما أسفر عن مقتل 11 منهم وإصابة 11 آخرين.

وأكّد البيان أنّ إطلاق النار لم يسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف حراس ال سجن الذين تمكنوا لاحقاً من استعادة السيطرة على الوضع.

وإذ لفتت الحكومة في بيانها إلى أنّ إدارة ال سجن عزلت “المتسبّبين بهذا الحادث” تجنّباً لحصول مزيد من العنف، أكّدت أنّه تم العثور على العديد من الأسلحة النارية بعد الاشتباك المسلح، مشيرة إلى أنّ المضبوطات هي خمسة مسدّسات وثلاث بنادق.



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