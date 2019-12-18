بنسودا تُحذر المشير حفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بأنها تراقب العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس، في إشارة إلى أن المحكمة ترصد الخروقات والانتهاكات التي قد تحدث خلال الاشتباكات.

وحثّت بنسودا، في حديث مع قناة “فرانس 24” من لاهاي، على تسليم الرائد محمود الورفلي، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والصادر بحقه عدة مذكرات توقيف لم ينفذ أي منها.

وكانت بنسودا دعت المشير حفتر، في نوفمبر الماضي، لتسليم الورفلي التي تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم تعذيب وجرائم ضد الإنسانية.

يُشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية، فرضت الثلاثاء الماضي، عقوبات على الورفلي، على خلفية اتهامه بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، مبينة أن العديد من عمليات القتل المرتبطة بالورفلي تم تصويرها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشملت العقوبات، حظر جميع ممتلكات ومصالح الورفلي في الولايات المتحدة أو أي مكان يقع تحت نفوذها، وحظر أي كيانات مملوكة له، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن تتجاوز حصته فيها 50 المائة.

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