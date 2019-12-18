حفتر يلتقي وزير الخارجية الإيطالي في الرجمة

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر مساء أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وناقش اللقاء الذي عقد بمقر القيادة العامة في الرجمة، عددا من القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والعسكري.

وبحسب جدول الزيارة، فإن دي مايو سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في طبرق.

يُشار إلى أن هذه الزيارة هي أول مهمة رسمية للوزير الإيطالي في ليبيا منذ توليه منصبه في الخامس من سبتمبر الماضي.

وبحسب ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية عن مصادرها، فإن زيارة دي مايو تأتي بهدف بحث صياغة موحّدة لموقف أوروبي مشترك بشأن الأزمة الليبية.

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