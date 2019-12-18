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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

 

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 18 ديسمبر  2019، الساعة 11:00 القيم الآتية:

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العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.000 دينار 3.990دينار
اليورو 4.420دينار 4.390دينار
الجنية الاسترليني 5.110 دينار 4.990دينار
الليرة التركية 0.700 دينار 0.620دينار
الدينار التونسي  1.390دينار 1.330 دينار
الجنية المصري 0.210 دينار 0.203دينار
الدولار الكندي 2.880 دينار 2.800 دينار

 

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

 

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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