سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 18 ديسمبر 2019، الساعة 11:00 القيم الآتية:

:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.000 دينار 3.990دينار اليورو 4.420دينار 4.390دينار الجنية الاسترليني 5.110 دينار 4.990دينار الليرة التركية 0.700 دينار 0.620دينار الدينار التونسي 1.390دينار 1.330 دينار الجنية المصري 0.210 دينار 0.203دينار الدولار الكندي 2.880 دينار 2.800 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.