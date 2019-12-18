الإليزيه: ماكرون مستعد لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء عن استعداده لتحسين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تشهد فرنسا منذ أسبوعين إضرابات وتظاهرات ضده، وفق ما كشف مقرّبون منه قبل محادثات جديدة مقررة مع مسئولي النقابات وممثلي أصحاب الشركات.

وأوضحت الرئاسة أن رئيس الدولة “لن يتخلى عن المشروع”، لكنّه “مستعد لتحسينه، من خلال المحادثات مع النقابات”، ملمّحة إلى إمكانية تحقيق “تقدم بحلول نهاية الأسبوع”، علما أن رئيس الوزراء إدوار فيليب يستقبل بعد الظهر مسئولي النقابات وأرباب العمل.

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