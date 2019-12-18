11 محورا للاشتباكات في معركة طرابلس

تشتبك حاليا قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا مع قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر على 11 محورا جنوب العاصمة طرابلس، وكانت قوات الجيش الوطني بدأت هجومها على العاصمة في الرابع من أبريل/نيسان الماضي بغية اجتياحها لكنها فشلت في ذلك حتى الآن.

وفي ما يلي محاور القتال جنوب طرابلس:

1- الخلاطات: يعتبر الأقرب إلى وسط طرابلس، وتتركز المعارك به حول معسكر حمزة (15 كيلومترا جنوب طرابلس) الذي يقع في منطقة مشروع الهضبة الزراعي، وتسعى قوات الجيش الوطني للوصول عبره إلى حي أبو سليم الشعبي.

2- اليرموك: يقع في منطقة صلاح الدين (15 كيلومترا جنوب طرابلس) بالموازاة مع محور الخلاطات، وتتركز المعارك حوله حيث تسعى قوات الجيش الوطني للسيطرة على منطقة صلاح الدين، للوصول إلى حي الفرناج.

3- عين زارة: منطقة واسعة (عشرون كيلومترا جنوب طرابلس) تشهد اشتباكات عنيفة، وتسعى قوات الجيش الوطني للسيطرة عليها للوصول إلى منطقة سوق الجمعة التي يوجد بها مطار معيتيقة الدولي (الوحيد الناشط في طرابلس).

4- وادي الربيع: يبعد بنحو 25 كيلومترا جنوب طرابلس، ويقع جنوب منطقة عين زارة، وتسعى قوات الجيش الوطني للسيطرة عليه لمنع تطويق وحداتها في عين زارة.

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5- الزطارنة: يقع جنوب منطقة تاجوراء باتجاه مدينة القره بوللي (45 كيلومترا شرق طرابلس) وتهدف قوات الجيش الوطني لقطع الطريق أمام الإمدادات العسكرية واللوجستية من مدينة مصراتة (مئتي كيلومتر شرق طرابلس) إلى محاور القتال بالعاصمة، كما تحاول قوات الوفاق التقدم من خلاله نحو مدينة ترهونة (تسعون كيلومترا جنوب شرق طرابلس) لقطع الإمدادات عن قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة.

ثانيا: محاور الاشتباك حول مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل بسبب الضرر الكبير الذي لحق به في معارك عام 2014، والذي يقع بدوره جنوب العاصمة، وهي كالتالي:

6- الرملة: تسعى قوات الجيش الوطني للتقدم من المطار القديم (25 كيلومترا جنوب طرابلس) غربا باتجاه حي السواني الإستراتيجي (35 كيلومترا جنوب غرب طرابلس) وتشتبك حاليا مع قوات الوفاق بمنطقة الرملة (غرب المطار) والتي حاولت الأخيرة عدة مرات السيطرة على المطار من هذا المحور.

7- الطويشة: يقع جنوب غرب المطار القديم، والذي تحاول قوات الوفاق السيطرة عليه، في وقت تحاول قوات الجيش الوطني التقدم عبره للسيطرة على مدينة الساعدية بمنطقة ورشفانة (أربعون كيلومترا جنوب طرابلس).

8- الكازيرما: يقع شمال المطار، ومن خلاله حاولت قوات الجيش الوطني السيطرة عليه لوقوعه بالقرب من طريق المطار المؤدي إلى وسط العاصمة، ويوجد معسكر النقلية الإستراتيجي في نهاية المحور.

ثالثا: محاور الاشتباك في منطقة ورشفانة (جنوب غرب العاصمة) كالتالي:

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9- الساعدية: يقع إلى الشمال من مدينة العزيزية مركز منطقة ورشفانة، وتسعى قوات الجيش الوطني للسيطرة عليه لقطع الطريق بين طرابلس والعزيزية.

10- العزيزية: تقع المدينة تحت سيطرة قوات الوفاق لكن قوات الجيش الوطني تحاول التقدم نحوها من منطقة أولاد تليس شمال شرق العزيزية.

11- الهيرة: أخفقت قوات الجيش الوطني في السيطرة عليها لقطع الطريق بين العزيزية ومدينة غريان (مئة كيلومتر جنوب طرابلس).

المصدر : وكالة الأناضول