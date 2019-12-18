دبلوماسية : الضوء الأخضر الأمريكي في ليبيا لا يعني دعم الأتراك

24 / أكدت مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون إفريقيا السابقة منى عمر، أن التدخل التركي في ليبيا، تعدٍ سافر على استقرارها وتهديد لوحدتها.

وأوضحت عمر لـ 24، أن السراج لا يجد تأييداً داخليا أو خارجياً لاتفاقيته مع أنقرة، كما أن القوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر، حصلت على تأييد برلماني، في تحركها لتحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب، وهي خطوة تؤكد فقدان السراج أي دعم.

وألمحت السفيرة، إلى أن على حكومة الوفاق أن تبرهن على براءتها من دعم الجماعات المسلحة، بالمساهمة في عملية الجيش ضد المتطرفين الذين يحظون بدعم دول وجماعات معلومة للجميع.

وشددت مساعد الخارجية المصرية سابقاً، على أن التدخل التركي الذي سبق وحاول فرض نفسه على الشمال السوري، واليوم في ليبيا، مرفوض تماماً، وأنه حتى وإن حصل على ضوء أمريكي أخضر، فلن ذلك لن يستمر طويلاً، في ظل ما تحققه القوات الليبية من نجاحات، مشددة على أن ما منحته الولايات المتحدة لأردوغان، ضوء أخضر وليس دعماً كاملاً.