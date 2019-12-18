إيقاف مرتبات موظفي وأساتذة جامعة سرت المنقطعين عن العمل

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه فرع هيئة الرقابة الإدارية سرت، إخطارًا إلى جامعة سرت، بضرورة التزام جميع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالواجبات الوظيفية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفتح أبواب الجامعة والكليات أمام الطلبة للدراسة، وعدم صرف مرتبات لأي منقطع عن العمل.

ولاحظ فرع الهيئة إقفال الكليات والإدارات الفنية والإدارية، وانقطاع الموظفين وأعضاء هيئة التدريس عن العمل، وعدم القيام بواجباتهم الوظيفية، الأمر الذي يعد مخالفًا لأحكام القانون، حسب خطاب أرسله مدير الفرع محمد ذياب إلى رئيس جامعة سرت، أمس الثلاثاء، اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وأشار ذياب إلى أن «دخول الموظفين وأعضاء هيئة التدريس في اعتصام والامتناع عن العمل لحين تحقيق مطالب تتعلق بامتيازات مالية، يعد مخالفة للقانون»، موضحًا أنهم لا يستحقون المرتبات «وفقًا للقاعدة القانونية (الأجر نظير العمل)».

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