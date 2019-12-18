لجنة أزمة لحلحلة احتجاز طائرة الخطوط الليبية في مصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

قررت شركة الخطوط الجوية الليبية تشكيل «لجنة لإدارة أزمة احتجاز الطائرة الوحيدة المشغلة بمطار بنينا الدولي في مطار مصراتة، وذلك لإيجاد حلول في أسرع وقت ممكن».

جاء ذلك خلال اجتماع لإدارات الشركة من أجل مناقشة تلك الأزمة، حيث اتفق على أن تضم اللجنة ممثلين عن الإدارات ذات العلاقة بالتشغيل، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة توقف الطائرة في مطار مصراتة، مقبلة من تونس، لإجراء أعمال صيانة، موضحة أنه بعد انتهاء تلك الأعمال «منعها مساعد مدير مطار مصراتة، حسين بلاعو، من الإقلاع، دون أن يذكر سبب هذا الإجراء»، وبعدها خرج الناطق باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي محذرا من «اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمون على مطار مصراتة لأمر إرجاع الطائرة»

وأمهل العريبي القائمين على مطار مصراتة «ساعات للسماح للطائرة بالمغادرة، بعد انتهاء عملية الصيانة الدورية التي تمت في مصراتة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بشركة الخطوط الجوية الليبية»، حسب ما نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» في حينه.

والطائرة من نوع «5ALAK»، وهي الوحيدة في المنطقة الشرقية وتغطي كل الرحلات الخاصة بشركة الخطوط الجوية الليبية من مطار بنينا بشكل يومي.

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