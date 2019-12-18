فيردي الألمانية تدعو لإضراب بطائرات لوفتهانزا

دعت نقابة فيردي العمالية في ألمانيا، عمال مطابخ شركة LSG المملوكة لشركة لوفتهانزا، للإضراب لمدة 24 ساعة اعتبارا من يوم غد الخميس، وذلك في المواقع الرئيسية للشركة، في ميونخ وفرانكفورت.

ولم تتضح بعد الآثار الممكنة لهذا الإضراب على حركة التشغيل لدى الشركة.

ولكن من المعروف أن الطائرات العاملة على خطوط طويلة لا تستطيع الإقلاع بدون الطعام المخصص للرحلات الجوية.

وتأتي الدعوة للإضراب على خلفية عزم شركة لوفتهانزا بيع شركة LSG لشركة جيتر جروب السويسرية، الرائدة على مستوى العالم في خدمات الأغذية الخاصة بطائرات الركاب.

وتطالب فيردي بتأمين خروج العاملين المتضررين من عملية البيع بشكل يراعي ضوابط تعريفة الأجور. وقالت كاتارينا فيزنيك، كبيرة مفاوضي فيردي مع الشركة: “نطالب شركة LSG بتأمين دخل نحو 7000 عامل وفقا لضوابط تعريفة الأجور. ويأتي هذا التصريح بعد عدد من اجتماعات المجلس العمالي للشركة أمس الثلاثاء. وأكدت فيزنيك أن مجلس إدارة الشركة لم يلتزم حتى الآن بما وعد به من تحمل المسئولية الاجتماعية عن العمال، وقالت: “المسؤولية الاجتماعية تعني تخليص العاملين من مخاوفهم بشأن أرزاقهم وتوفير الضمانات القانونية لهم”.

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