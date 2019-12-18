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الرئيس الفلسطيني يرفض أي ضغوط لإجراء الانتخابات بدون القدس

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء، ضرورة مشاركة سكان القدس في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.
وقال عباس: “دون أن ينتخب أهل القدس في قلب القدس وليس في ضواحيها، لا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا”.
وأضاف عباس في كلمته في مستهل اجتماعات المجلس الثوري لحركة “فتح” في رام الله “لن نقبل إطلاقا أن ينتخب أهل القدس إلا في القدس “، مشددا على “أنه لا أحد يستطيع أن يضغط علينا في هذا الموضوع أو غيره، لن نسمح ولن نقبل إطلاقا أن تأتينا ضغوط من هنا أو هناك”.
وتابع “تجري الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القدس (..) طلبنا من كثير من الدول أن تتحدث معهم ولم يأتنا جواب بعد”.
وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006 وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس الذي تجاوز الثمانينات من عمره بانتخابات رئاسية لأول ولاية مفترض أن مدتها 4 أعوام فقط. ويأمل المراقبون أن يشكل إجراء الانتخابات مدخلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على أثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • أنتم عبارة عن كلاب – وجهان لعملة واحدة قتلتم شعوبكم وبعتم اراضيكم لليهود يا سفلة – راينا مسابقات أكبر صحن فوز وحمص تأكلون مثل ما تاكل الانعام والنار مثواكم وما لكم منها من محيص -وما لكم من ناصرين .

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  • أنتم عبارة عن كلاب – وجهان لعملة واحدة قتلتم شعوبكم وبعتم اراضيكم لليهود يا سفلة – راينا مسابقات أكبر صحن فول وحمص تأكلون مثل ما تاكل الانعام والنار مثواكم وما لكم منها من محيص -وما لكم من ناصرين .

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