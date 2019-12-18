بالفيديو – يونايتد وسيتي وليستر إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

وفي ملعب جوديسون بارك فاز ليستر سيتي على مضيفه إيفرتون بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكل منهما.

افتتح جيمس ماديسون أهداف المباراة للثعالب في الدقيقة 26.

وعقب ثلاث دقائق أضاف جوني إيفانز الهدف الثاني لليستر.

وفي الشوط الثاني قلص توم ديفيز النتيجة لإيفرتون في الدقيقة 70.

وأدرك لايتون باينز التعادل للتوفيز في الدقيقة 90.

وفي ركلات الجزاء فاز ليستر سيتي بأربعة أهداف لهدفين ليتأهل لنصف النهائي.

وفي ملعب كاسام فاز مانشستر سيتي على أكفسورد يونايتد أحد أندية الدرجة الثانية فاز الضيوف بثلاثة أهداف لهدف.

في الدقيقة 22 سجل جواو كانسيلو أول أهداف المباراة وأدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق مات تايلور.

وتقدم سيتي مجددا عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 50.

وعاد سترلينج لتسجيل هدفا ثانيا له وثالثا لفريقه في الدقيقة 70.

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وفي ملعب أولد ترافورد فاز مانشستر يونايتد على كولشستر يونايتد بثلاثية دون رد.

سجل أهداف المباراة ماركوس راشفورد في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 56 سجل ريان جاكسون هدفا بالخطأ في مرماه ليزيد النتيجة ليونايتد.

وأتم أنتوني مارسيال ثلاثية يونايتد بهدف في الدقيقة 61.

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