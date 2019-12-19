ميركل تقترح مشاركة هذه الدول في مؤتمر برلين

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف الرئيس التركي، رجب إردوغان، إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وجهت دعوة لبلاده للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده قريبا، كما اقترحت في اتصال هاتفي أُجري في 16 ديسمبر الجاري، مشاركة الجزائر وتونس وقطر.

وقال إردوغان، عقب منتدى حول الهجرة بالعاصمة السويسرية جنيف، إن «الشعب الليبي لديه ثقة في هذه البلدان»، مضيفا « بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) لديه نفس الرأي، لذلك سنقرر من سيحضر منا بعد أن نرى من سيشارك في الاجتماع»، حسب تصريحات نقلتها جريدة «حرييت» التركية، الأربعاء.

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