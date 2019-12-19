اقتراح بعثة وساطة أوروبية إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

اقترح وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أمس الأربعاء، تشكيل بعثة وساطة أوروبية إلى ليبيا لوقف الاقتتال الدائر هناك، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن التلفزيون الإيطالي، الذي تحدث إليه دي مايو.

وأكد دي مايو أن لقاءاته التي أجراها خلال زيارته السريعة إلى ليبيا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، في طرابلس، وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في بنغازي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في طبرق أمس، كانت «مثمرة ومهمة».

وأضاف أنه في إطار هذه الجهود الدبلوماسية سيواصل مشاوراته مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج «هاتفيا الليلة أو غدا»، بينما ينتظر استقبال قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في روما في غضون الأسابيع المقبلة، حسب ما اتفقا عليه في زيارته أمس، التي أحاط مجلس النواب في روما اليوم بنتائجها.

وأكد دي مايو أن إيطاليا «تسعى لاستعادة دورها الطبيعي بوصفها المحاور الرئيسي والصديق الدائم للشعب الليبي»، معلنا أن حكومته «قررت لذلك تسمية مبعوث خاص إلى ليبيا يتبع وزارة الخارجية كي يمكن إقامة علاقة سياسية رفيعة المستوى ومتصلة ومكثفة مع جميع الأطراف الليبية».

وأكد رغبته في «العمل لإعداد مهمة ثانية في ليبيا حبذا تحت قيادة أوروبية» بمشاركة الممثل السامي الجديد للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع وزراء أوروبيين آخرين في هذا الشأن من أجل «إعطاء الشعور بالوجود الأوروبي في ليبيا».

وشدد دي مايو على أنه «لا يوجد سوى حل دبلوماسي للأزمة الليبية» وأن إيطاليا على استعداد للعمل بأكبر قدر ممكن من أجل مؤتمر برلين وبشكل مباشر أيضا من أجل هذا الحل، على الرغم من أن «التصعيد العسكري الجاري يقلقنا ويجب أن ينتهي».

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