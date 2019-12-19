الاتفاق على صيغة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أمس الأربعاء، توافق الأطراف الدولية على صيغة البيان الختامي لمؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا، معربا عن تفاؤله على ضوء لقاءاته مع القيادات الليبية يوم أمس الثلاثاء، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

ووصف دي مايو في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مهمته الدبلوماسية في ليبيا، أمس، التي التقى خلالها في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وقائد الجيش الوطني في بنغازي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بأنها كانت «مثمرة»، و«تؤكد الأولوية المطلقة لدى روما لإحلال الاستقرار في ليبيا وكامل منطقة المتوسط».

واعتبر دي مايو أن «احتدام الأعمال العدائية الأخير والتدويل الواضح للأزمة يعرض ليبيا لمخاطر حرب أهلية دموية تفاقمها الحرب بالوكالة». مؤكدا أن «إيطاليا ترغب في منع هذا السيناريو بأي ثمن»، وأنه طالب الجميع بـ«العمل على خفض فوري للتصعيد في منظور انعقاد مؤتمر برلين والمساهمة البناءة في هذه العملية السياسية».

وأوضح دي مايو لمجلس النواب في روما أن إيطاليا تواصل دعم «عملية برلين» وجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، معربا عن «التفاؤل» على ضوء ما أنجز حتى الآن في التحضير للمؤتمر الذي لم يتقرر موعده بعد.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا