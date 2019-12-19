باشاغا يلتقي حكماء وأعيان القذاذفة

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أمس الأربعاء، مع حكماء وأعيان وشيوخ قبيلة القذاذفة، الوضع الأمني داخل نطاق القبيلة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، أكد باشاغا أن اللقاء من شأنه أن يسهم في «رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد».

وفي وقت سابق بحث رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، أمس الأربعاء، مع باشاغا، الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مقر «الرئاسي» بالعاصمة، «آليات التنسيق مع القوات في ظل حالة النفير التي أعلنت في عدة مدن لتسخيرالإمكانات كافة لرد العدوان»، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، وتأكيد ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا