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باشاغا يلتقي حكماء وأعيان القذاذفة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أمس الأربعاء، مع حكماء وأعيان وشيوخ قبيلة القذاذفة، الوضع الأمني داخل نطاق القبيلة.

ووفق بيان لوزارة الداخلية، أكد باشاغا أن اللقاء من شأنه أن يسهم في «رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد». 

وفي وقت سابق بحث رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، أمس الأربعاء، مع باشاغا، الوضع الأمني في طرابلس ومحيطها والمدن المجاورة، وجهود وبرامج وزارة الداخلية لتعزيز الأمن.

وتناول الاجتماع، الذي عقد في مقر «الرئاسي» بالعاصمة، «آليات التنسيق مع القوات في ظل حالة النفير التي أعلنت في عدة مدن لتسخيرالإمكانات كافة لرد العدوان»، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات التي اتخذت لتأمين سلامة المواطنين، وتأكيد ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • This is untrue! This great tribe meets with murders of their sons ( Qadaffi & his son ) when they were captured and both were injured and war captives
    They meet with the diseased Turkish blood, and Traitors
    Their son Qadaffi would have never sold his land and soil to the diseased Turkish, and he would have hanged anyone who would even have entertained the idea of selling or brining any diseased Turkish to the pure Libyan soil

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