البارومتر يكشف الفساد الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدرت شبكة البارومتر البحثية نتائج حديثة متعلقة بزيادة الفساد في البلدان العربية عن طريق استطلاع ودراسة واسعة اطلعت 218 على نتائجها أظهرت أن 93% من الليبيين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن الحصول على وظيفة يتم في ليبيا عن طريق الواسطة.

وشملت البيانات ما نسبته 33% من المستطلعين الذين يعتقدون بأنه يتم دفع رشاوى للحصول على خدمات تعليمية أفضل وأظهرت النتائج أن 29% من المستطلعين يعتقدون أنه يتم دفع رشاوى للحصول على خدمات صحية أفضل.

وجاء في الدراسة أن ما نسبته 18% راضين على النظام الصحي في ليبيا فيما بيّنت النسب التقديرية لشبكة البارومتر أن 22% فقط من الليبيين الذين شملهم الاستطلاع راضين على أداء الحكومة.

وتعمل شبكة البارومتر على الأبحاث موضحة بأن نسبة المصرحين من المستطلعين في الوطن العربي بشأن وجود فساد كبير في المؤسسات ارتفعت نسبتهم من 78% في عام 2010 إلى 84% في عام 2019 وشملت الدراسة الأوطان العربية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا