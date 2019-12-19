بوتين: أتواصل مع حفتر والسراج

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه على تواصل مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، بشأن الأزمة المشتعلة في ليبيا.

وأشار بوتين إلى أنه سيُناقش الأزمة الليبية مع وفد تركي يومي الجمعة والسبت على أمل إيجاد حل برعاية مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة.

وأضاف: “من الصعب الآن تحديد من على صواب ومن يقع عليه اللوم في ليبيا. الشيء الأكثر صحة هو إيجاد حل لوقف الأعمال القتالية”.

وكثفت روسيا مؤخراً محادثاتها مع تركيا بشأن ليبيا، حيث ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينها ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن تواصل لافروف وأوغلو يأتي مواصلة للمحادثات الهاتفية التي انطلقت بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وبحث بوتين وأردوغان، الأربعاء الماضي، هاتفيا، الأوضاع والتطورات الجارية في ليبيا، حيث تطرقا خلال الاتصال إلى قضايا تسوية أزمة البلاد.

وأعربا عن قلقهما إزاء الاشتباكات في محيط العاصمة الليبية طرابلس، كما أكدا أن وقف إطلاق النار العاجل واستئناف محادثات السلام بين الليبيين، سيسهم في تطبيع الوضع.

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