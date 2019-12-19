رسام حملة ضد العنصرية في إيطاليا: آسف لأن الناس لم يفهموا فكرة الرسالة

فوجازوتو أبدى اعتذاره عبر صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية قائلا: “اعتقد أن الاعتذار أمر ضروري لجميع الأشخاص الذين أردنا مساعدتهم، وكذلك للذين شعروا بالغضب بسبب سوء الفهم، أردنا وضع آلية للدفاع وتقديم شيء قوي”.

وواصل “غالبا أذهب إلى المدرجات وأجد بعض المشجعين يقلدون صوت القرود لجميع اللاعبين السود ويرمون الموز عليهم، لقد شاهدت الفوضى وأردت جعل القرود تعبر عن الجميع، قوقازي وآسيوي وإفريقي”.

وتابع “الفكرة الأولية أن جميعنا قرود، لكنها محدودة لأننا نحتاج للشرح، والعمل الفني يحتاج أن يتحدث دون كلمات”.

وواصل “آسف لأن الناس لم يفهموا فكرة الرسالة التي تعارض العنصرية تماما”.

فوزجازتو كشف أنه يشجع إنتر وشعر بالغضب مما قامت به جماهير كالياري من هتافات عنصرية ضد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر.

وأتم “شعرت بالغضب عندما هتفوا ضد أخي لوكاكو وما زاد حدته هو أنني مشجعا لإنتر”.

سيميوني فوجازوتو فنان إيطالي طُلب منه أن يرسم موضوعا عن العنصرية في كرة القدم، واختار صورة القرود لمنع العنصريين من ضوضاء القرود التي يطلقونها في المدرجات على اللاعبين أصحاب البشرة السمراء.

سيميوني رسم 3 قرود تعبر كل منها عن .

وأجرى سيميوني حوارا مع موقع “فوتبول إيطاليا” مدافعا عن الانتقادات التي تلقها قائلا: “بصفتي الفنان المسؤول عن هذا المشروع لقد رسمت القرود لسنوات كاستعارة للرجل بكل أشكاله”.

وتابع “لم أكن أعتقد مطلقا أن حملة ضد العنصرية يمكن أن تكون مشكلة لأننا نؤمن حقا بهذه المعركة. أنا مستعد لمواجهة هذا الجدل، أي فنان على استعداد لفعل أي شيء من أجل أفكاره”.

ديل سيرفيو رئيس رابطة الدوري الإيطالي تقبّل ردود الأفعال الغاضبة من الجماهير وكذلك الأندية الإيطالية وقال لصحفيين: “اعتذر لجميع من عانى من عمل سيميوني فوجازوتو والذي صُنع من أجل نهائي كأس إيطاليا (بين أتالانتا ولاتسيو)”.

ناديا ميلان وروما الإيطاليين عبرا عن استيائهم مما قامت به رابطة الدوري الإيطالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أبدى وكيل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر في تصريحات لصحيفة تيليجراف الإنجليزية غضبه مما حدث قائلا: ” في كل مرة تتحدث فيه الرابطة الإيطالية، يصبح الوضع أسوأ”.

وتابع “في كل مرة يُخرج فيها الدوري الإيطالي أي شيء فيما يتعلق بالعنصرية واستراتيجيتها لمكافحتها تزداد سوءا. الصور التي أصدروها غير حساسة، فهي محرجة ليس فقط بالنسبة للرابطة ولكن للأندية الأعضاء فيها في جميع أنحاء إيطاليا”.

وأردف “كيف يمكن للأندية أن تتخذ حقا موقفا قويا ضد العنصرية عندما لا يعرف الدوري ماذا يفعل؟”.

وعانى الموسم الماضي كل من كاليدو كوليبالي مدافع نابولي ومويس كين مهاجم يوفنتوس من العنصرية، كما تسببت في إثارة غضب روميلو لوكاكو أمام جماهير كالياري سابقا الموسم الجاري، وكل من فرانك كيسي وماريو بالوتيلي أمام هيلاس فيرونا.

لكن المثير أن جماهير أندية إنتر وبريشيا دافعت عن هتافات الخصم ولم تصفها بالعنصرية بل أنها تستهدف إثارة اللاعب من أجل إخراجه من أجواء اللقاء.

وازدادت حدة التوتر في إيطاليا خاصة بسبب العنصرية ضد اللاعبين بسبب عنوان صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية عن الثنائي روميلو لوكاكو وكريس سمولينج تحت عنوان “الجمعة السوداء” قبل مباراة إنتر وروما ().

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