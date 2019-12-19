تيليجراف: إبراهيموفيتش ربما ينتقل لـ إيفرتون حال قدوم أنشيلوتي

وذكرت صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن المهاجم السويدي ربما يبدو لديه رغبة في الانتقال إلى إيفرتون حال التعاقد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقضى إبراهيموفيتش عامين في الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد قبل أن يرحل في صفقة انتقال حر إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي حيث قضى 18 شهرا قبل نهاية تعاقده.

وأقال إيفرتون مدربه ماركو سيلفا لسوء النتائج وحتى الآن يتولى دنكان فيرجسون مهمة التدريب بشكل مؤقت.

ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

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