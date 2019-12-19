تحقيق أمريكي: هجوم منشأتي النفط بالسعودية جاء من الشمال

قالت الولايات المتحدة إن أدلة جديدة وتحليلًا لحطام الأسلحة المستخدمة في هجوم على منشأتي نفط ب السعودية يوم 14 سبتمبر، تشير إلى أن الهجوم جاء من الشمال على الأرجح، مما يعزز تقييمها السابق الذي يقول إن إيران كانت وراء الهجوم.

وفي تقرير مبدئي عن التحقيق اطلعت عليه رويترز قبل عرضه اليوم الخميس على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، أجرت واشنطن تقييما يقول إن إحدى الطائرات المسيرة عبرت موقعا على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشمال الغربي من موقع الهجوم قبل أن تصيب أهدافها.

وقال التقرير “عند إضافة هذا لأقصى نطاق ممكن وقدره 900 كيلومتر للطائرة المسيرة، فإنه يرجح بقوة أن يكون مصدر الهجوم إلى الشمال من بقيق”، في إشارة إلى موقع إحدى منشأتي النفط السعوديتين المستهدفتين.

وأضاف أن الولايات المتحدة حددت بعض أوجه الشبه بين الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم وطائرة مسيرة تصممها وتنتجها إيران تُعرف باسم أي.آر.إن – 05 .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا