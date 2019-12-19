رئيس الحكومة اللبنانية الجديد: أنا مستقل وانتفاضة الشارع تمثلني

قال رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ، في أول تعليق بعد تسميته لتشكيل الحكومة المقبلة، إنه “مستقل”، بعد تسميته بشكل رئيسي من نواب حزب الله وحلفائه، مؤكدًا للمتظاهرين في الشوارع منذ شهرين أن “انتفاضتهم” تمثّله.

وتوجّه دياب، وهو أستاذ جامعي ووزير سابق، في كلمة ألقاها بعد لقائه رئيسي الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري في القصر الرئاسي ل لبنان يين بالقول “إنني ومن موقعي كمستقل أتوجه إليكم بصدق وشفافية، أنتم الذي عبرتم عن وطنكم ووجعكم، لأؤكد أن انتفاضتكم أعادت تصويب الحياة السياسية”. مضيفا “أشعر أن انتفاضتكم تمثلني كما تمثل كل الذين يرغبون بقيام دولة حقيقية في لبنان “.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا