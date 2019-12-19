الأمن الروسي يعلن تحييد مرتكب حادث إطلاق النار وسط موسكو

أعلن الأمن الروسي ، اليوم الخميس، تحييد مسلح بعد قيامه بإطلاق النار في وسط موسكو .aspx’> العاصمة الروسية موسكو ، مشيرًا إلى وقوع إصابات في الحادث.

وقال مصدر أمني في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك: “مجهول فتح النار بالقرب من المبنى 12 في شارع بولشايا لوبيانكا. يوجد إصابات، وتم تحييد المجرم والآن يجري التعرف على هويته”.

وأفادت تقارير إعلامية محلية في وقت سابق اليوم بفتح مسلح النار من سلاح آلى”كلاشنيكوف” على مقر جهاز الأمن الفيدرالي في موسكو .aspx’> العاصمة الروسية موسكو .

وأشار عدد من المنافذ الإعلامية إلى أن شخصا واحدا على الأقل قتل، بينما تحدثت منصات أخرى عن إصابة اثنين من العاملين بجهاز الأمن الفيدرالي.

وبثت محطة”إيكو موسكفى” الروسية أصوات صراخ وإطلاق نار فى ميدان ليويانكا، حيث يقع مقر جهاز الأمن الفيدرالي. ولم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم شخصا واحدا أو أكثر.

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