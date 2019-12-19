الرئيس اللبناني يستدعي حسان دياب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

استدعى لبنان ي ميشال عون.aspx’> الرئيس ال لبنان ي ميشال عون مساء الخميس، بعد انتهاء الاستشارات، الوزير السابق و الأستاذ الجامعي حسان دياب ، لتكليفه تشكيل حكومة بعدما حصد تأييد نواب حزب الله وحلفائه، بعد أكثر من شهر ونصف على استقالة الحكومة السابقة على وقع غضب الشارع.

وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان “بعد أن أجرى رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب وأطلعه على نتائجها رسميا، استدعى الرئيس ميشال عون، حسن دياب لتكليفه تشكيل الحكومة”.

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