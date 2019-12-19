اخبار

الرئيس اللبناني يستدعي حسان دياب لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

استدعى لبنان ي ميشال عون.aspx’> الرئيس ال لبنان ي ميشال عون مساء الخميس، بعد انتهاء الاستشارات، الوزير السابق و الأستاذ الجامعي حسان دياب ، لتكليفه تشكيل حكومة بعدما حصد تأييد نواب حزب الله وحلفائه، بعد أكثر من شهر ونصف على استقالة الحكومة السابقة على وقع غضب الشارع.
وأعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان “بعد أن أجرى رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد أن تشاور مع دولة رئيس مجلس النواب وأطلعه على نتائجها رسميا، استدعى الرئيس ميشال عون، حسن دياب لتكليفه تشكيل الحكومة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك