الشرطة الإيطالية تلقي القبض على 330 شخصا في حملة مداهمة لأخطر مافيا في أوروبا

أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 330 شخصا، بينهم أشخاص من سويسرا وألمانيا وبلغاريا، في حملة مداهمة كبرى ضد “مافيا ندرانجيتا” سيئة السمعة.

ومافيا ندرانجيتا نشأت في جنوب إيطاليا ويعتقد أنها أقوى شبكة لل جريمة المنظمة في العالم وأبرز شبكة لتهريب الكوكايين في أوروبا.

وقالت قوت الدرك الوطني الإيطالية، في بيان، إنه جرى احتجاز نحو 260 شخصا بينما تم وضع 70 آخرين رهن الإقامة الجبرية، مضيفة أنه تم منع أربعة آخرين من دخول البلدات التي يقيمون فيها.

قال نيكولا جراتيري، الذي قاد التحقيقات كمدع عام في مدينة كتانزارو، إنها كانت أكبر عملية ضد المافيا في إيطاليا منذ موجة الاعتقالات التي جرت في صقلية في حقبة ثمانينات القرن الماضي وأدت إلى ما يسمى بمحاكمة ماكسي.

وفي ذلك الوقت، حوكم أكثر من 400 من رجال عصابات صقلية في محكمة خاصة جرت داخل سجن باليرمو. وفي رد انتقامي، قتلت مافيا صقلية في وقت لاحق المدعين العموميين جيوفاني فالكون وباولو بورسيلينو. وقال جراتيري في مؤتمر صحفي إن العملية كان يجب أن تتم بعد 24 ساعة، لكن تعين تقديم موعدها خشية حدوث تسريب معلومات حول العملية كان يسمح للكثير من المشتبه بهم بالفرار . وقد تم إلقاء القبض على البعض في القطارات أثناء فرارهم من العدالة. ويواجه المشتبه بهم اتهامات تتضمن الارتباط ب المافيا والقتل والابتزاز والإقراض بفائدة مرتفعة للغاية وتهريب المخدرات وغسل الأموال والفساد والاحتيال. واستهدفت المداهمة المجموعات المرتبطة بندرانجيتا في مقاطعة فيبو فالينتيا بإقليم كالابريا، وكشفت عن صلات بينهم وبين رواد أعمال محليين وموظفين عموميين وسياسيين ومسئولين أمنيين. وفي إطار العملية، التي شارك فيها أكثر من 2500 من ضباط الشرطة، تم ضبط أصول بقيمة 15 مليون يورو (7ر16 مليون دولار) من المشتبهين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا