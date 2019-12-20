أوكرانيا تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع روسيا لنقل الغاز عبر أراضيها

توصلت روسيا و أوكرانيا إلى اتفاق “مبدئي” لنقل الغاز إلى أوروبا، وفق ما أفاد مسئولون الخميس، وذلك قبل انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي بينهما مع نهاية العام.

ويأتي نحو 18 بالمئة من الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي من روسيا عبر أوكرانيا ، ما يرتب ضغوطا إضافية على الاتحاد الأوروبي للتوسط لإبرام اتفاق جديد.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشئون الطاقة ماروش شيفكوفيتش بعد يوم من المحادثات في ألمانيا مع وزيري الطاقة الروسي والأوكراني “لقد توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ”.

ولم يعط شيفكوفيتش تفاصيل حول مسودة الاتفاق، قائلا إنه يتوجب العودة إلى موسكو وكييف من أجل إعداد الصيغة النهائية قبل توقيعها.

وقال وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك وهو يقف إلى جانب نظيره الأوكراني أولكسي أورجيل، إنه يأمل بتوقيع الاتفاق “في القريب العاجل”. وأضاف أورجيل، أن الجانبين توصلا إلى نص “يقربنا من الحل”.



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