مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-12-2019 والقنوات الناقلة.. صدام الزمالك وحسام حسن

حرس الحدود يواجه المقاولون العرب في الثانية والنصف ظهرا على أون سبورت.

أسوان يلعب ضد الإنتاج الحربي في نفس الموعد على أون سبورت 2.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام نادي مصر على أون سبورت في الخامسة مساءً.

وفي نفس التوقيت يلعب مصر للمقاصة أمام طنطا على أون سبورت 2.

وفي السابعة والنصف مساءً سنكون على موعد مع صدام منتظر يجمع بين الزمالك وحسام حسن.

الزمالك يواجه سموحة على أون سبورت وتايم سبورتس.

في الدوري الإيطالي سنكون على موعد مع لقاء ناري يجمع بين فيورنتينا وروما في العاشرة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي الدوري الإسباني، يلعب إيبار ضد غرناطة في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الألماني يحل بوروسيا دورتموند ضيفا على هوفنهايم في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 5.

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