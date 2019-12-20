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البعثة الأممية تأسف للتصعيد العسكري في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها «للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، ولقيام الطرفين المتصارعين بالاستقواء بالخارج وبتبادل التخوين وبتعريض وحدة ليبيا للخطر» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنها مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدمًا في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل بين الأخوة، وكبح التدخل الخارجي، ووقف إنزال مزيد النوائب بالمدنيين الآمنين».

ويأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان حكومة الوفاق الوطني خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء عُقد الخميس، في العاصمة طرابلس، تفعيل مذكرة التفاهم الأمني مع تركيا الموقعة في 27 نوفمبر الماضي، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • The UN, you are the most ridiculous and useless entity ever existed to help any good people, Libya as an example.
    What political solutions or resolutions are you talking about now
    We all know that current fake government in Tripoli ( decision making in Misrata & Turkey’s MIT)plus other Militia are NOT a legitimate partners to negotiate with them since they are FALSE Libyans, a well known traitors
    The only great thing that the good Libyans are expecting from our beloved & most hated entity, the UN, is to immediately NULLIFY the status of this fake and dangerous group of diseased Turkish thugs & savages. That is the only solutionm and should bring an immediate stabilization to Libya and our great neighbors
    Also, the UN had so much time while working on many solutions and all of them have ended as serious failures
    Go to HELL UN

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