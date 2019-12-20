روحاني يصل إلى طوكيو لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الياباني

وصل الرئيس ال إيران ي حسن روحاني إلى طوكيو اليوم الجمعة، ليصبح أول زعيم إيران ي يزور اليابان منذ 19 عاما، وسط توترات بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي تاريخي.

ومن المقرر أن يجري روحاني محادثات مع رئيس وزراء اليابان ، شينزو آبي في العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية اليابان ية في بيان إن اليابان “تبذل جهودا دبلوماسية، بالتعاون مع الدول المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة و إيران ، من أجل تخفيف التوترات واستقرار الوضع في الشرق الأوسط”.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الجمعة أن الزعيم اليابان ي من المتوقع أن يعرب عن قلقه بشأن وقف إيران التزامها للاتفاق النووي. وسيوضح أيضا الخطط اليابان ية لإرسال وحدة من قوات الدفاع الذاتي، التي ستشمل سفينة إلى الشرق الأوسط في بعثة لجمع المعلومات الاستخباراتية، حسب وزارة الخارجية اليابان ية.

وانسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 مع إيران وفرضت سلسلة من العقوبات الصارمة الرامية إلى إصابة الاقتصاد ال إيران ي بالشلل. وتتمتع اليابان بعلاقات ودية مع إيران ، والتي لطالما اعتمدت عليها طوكيو في واردات النفط حتى أنهت واشنطن الاعفاءات الممنوحة لمشتري النفط الخام ال إيران ي من العقوبات. يوافق هذا العام الذكرى الـ 90 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي يونيو الماضي أصبح آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عامًا للقاء روحاني وزعيم الثورة الإيراينة علي خامنئي بشكل منفصل. وتعتزم حكومة آبي إرسال البحرية اليابان ية إلى الشرق الأوسط، رغم أنه من غير المتوقع أن تشارك في تحالف تقوده الولايات المتحدة لضمان الأمن البحري في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. من المتوقع أن يسعى آبي إلى أن يتفهم روحاني إرسال قطع البحرية اليابان ية للمنطقة عند إجراء المحادثات. ونقلت وكالة انباء كيودو اليابان ية عن مسودة الخطة أن المهمة التي تستغرق عاما واحدا معدة من أجل تعزيز قدرات جمع المعلومات البحرية والمساعدة في ضمان الملاحة الآمنة للسفن. وتأتي زيارة روحاني بعد نحو شهر من اندلاع احتجاجات في إيران بعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود وخفض حصة الوقود المدعم وسط أزمة اقتصادية عميقة نتجت عن العقوبات الأمريكية.

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