الصين: العلاقات مع الولايات المتحدة شهدت مصاعب حقيقية

قالت الصين اليوم الجمعة إن العلاقات مع الولايات المتحدة شهدت مصاعب حقيقية لكن البلدين يجب أن يعملا وفقًا لما اتفق عليه زعيماهما لإرساء علاقة ثنائية مستقرة.

جاء هذا على لسان له يو تشنغ نائب وزير الخارجية الصين ي خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجن وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من إعلان أكبر اقتصادين في العالم عن المرحلة الأولى من اتفاق تجاري.

وذكر البيان أن المسئولين تبادلا وجهات النظر فيما يتعلق بكوريا الشمالية وأن الصين أكدت موقفها بأنها ستؤمّن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.



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