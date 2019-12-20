اخبار

توظيف الإندونيسيين في المهن الطبية المساعدة بليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، القائم بالأعمال في سفارة إندونيسيا لدى ليبيا، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات الخاصة بالتدريب المهني وتأهيل القدرات الليبية.

وناقش الجانبان مشروع تدوير النفايات وتقديم الاستشارات في شؤون البيئة والبنية التحتية واستخدام القوى العاملة الإندونيسية في مجال المهن الطبية المساعدة، بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها في ليبيا، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء أمس الخميس، حسب ما ذكرت إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء التابع لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك