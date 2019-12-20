توظيف الإندونيسيين في المهن الطبية المساعدة بليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، القائم بالأعمال في سفارة إندونيسيا لدى ليبيا، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات الخاصة بالتدريب المهني وتأهيل القدرات الليبية.

وناقش الجانبان مشروع تدوير النفايات وتقديم الاستشارات في شؤون البيئة والبنية التحتية واستخدام القوى العاملة الإندونيسية في مجال المهن الطبية المساعدة، بالإضافة إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها في ليبيا، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء أمس الخميس، حسب ما ذكرت إدارة التواصل برئاسة مجلس الوزراء التابع لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

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