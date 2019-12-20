أقمار تجسس تركية تغطى سماء ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

اتهم المستشار الخاص لرئيس المجلس الرئاسي محمد بويصير، السلطات المصرية بشن غارات جوية في ليبيا.

وقال بويصير، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “قصف طائرات “الرافال” المصرية.. لمصراته الليلة هو المشهد الأول للحرب الإقليمية التي سنشهدها لشهور قادمة والتي سوف تتسع لخارج مدن ليبيا وحدودها. “فهي تعنى أن مصر قد أعلنت الحرب على تركيا في ليبيا ليلة 20 ديسمبر 2019”.. اما بيان الجنرال “حفتر” الذى صدر فجرا لمحاولة التغطية على الغارات المصرية فهو لن يخدع أقمار التجسس التركية من نوع “جوجتورك” التي تغطى سماء المنطقة منذ 2016 ..وغدا يوم آخر”، بحسب تعبيره.

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